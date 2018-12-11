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"Черный вторник" во Франции: около 170 лицеев функционируют ограниченно

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&quot;Черный вторник&quot; во Франции: около 170 лицеев функционируют ограниченно
16:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Массовые протесты учащихся старших классов в системе среднего образования продолжаются.

Французские старшеклассники продолжают массовые протесты – в "черный вторник" около 170 лицеев функционируют ограниченно или полностью заблокированы. Об этом сообщает корреспондент во Франции.

Главным требованием протестующих является отмена реформы в системе высшей школы. А именно, речь идет об изменении в порядке сдачи выпускного экзамена, повышения требований к абитуриентам для поступления в университеты, нововведений в системе индивидуального избрания предметов.

Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро

Большинство лицеистов во время акций выражают солидарность с движением "желтых жилетов".

Министерство внутренних дел Франции распространило в социальных сетях правила поведения и меры безопасности в местах проведения массовых демонстраций. Одна из таких инструкций включает разъяснение целей применения и правил обращения с гранатами со слезоточивым газом.

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Франция, Протесты, Желтые жилеты, Черный вторник.
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