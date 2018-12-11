"Черный вторник" во Франции: около 170 лицеев функционируют ограниченно

Новости мира: Массовые протесты учащихся старших классов в системе среднего образования продолжаются.

Французские старшеклассники продолжают массовые протесты – в "черный вторник" около 170 лицеев функционируют ограниченно или полностью заблокированы. Об этом сообщает корреспондент во Франции.

Главным требованием протестующих является отмена реформы в системе высшей школы. А именно, речь идет об изменении в порядке сдачи выпускного экзамена, повышения требований к абитуриентам для поступления в университеты, нововведений в системе индивидуального избрания предметов.

Большинство лицеистов во время акций выражают солидарность с движением "желтых жилетов".

Министерство внутренних дел Франции распространило в социальных сетях правила поведения и меры безопасности в местах проведения массовых демонстраций. Одна из таких инструкций включает разъяснение целей применения и правил обращения с гранатами со слезоточивым газом.