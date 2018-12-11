Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России

Новости мира: Дмитрий Тымчук заверил, что протесты в Париже провоцировал новый глава ГРУ России.

Появление во время протестов в Париже двух провокаторов с флагами "ДНР", связанных с российской военной разведкой, дало старт кампании по разоблачению роли Кремля в дестабилизации Франции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, комментируя назначение на должность руководителя ГРУ РФ Игоря Костюкова.

"Нынешнее вступление в должность нового руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ (более известно под старой аббревиатурой - ГРУ) вице-адмирала Игоря Костюкова омрачено засветом и провалом его конторы во Франции, что в дальнейшем обещает иметь соответствующие последствия для России. Которая и так уже ассоциируется во всем мире как страна-террорист и агрессор", - отметил Тымчук.

По его словам, Костюков "с первых же шагов в новой должности показал, что он на своем месте: будучи первым замом руководителя ГРУ, именно он отвечал за резидентуру и проведение активных мероприятий за границей. А именно последние и должны стать основной сферой деятельности ГРУ на обозримую перспективу, превратив разведывательную структуру в целиком диверсионно-политическую".

Однако, как отметил Тымчук, "все это было до минувшей субботы - пока два гражданина с французскими паспортами, тесно связанных в своей деятельности с ГРУ и засветившиеся на не одном мероприятии российской военной разведки, вдруг не решили проявить инициативу и развернуть флаг т.н. ДНР в Париже, тем самым спалив всю контору".

"Раньше многие политики и чиновники на Западе даже без данных своей контрразведки догадывались о роли Москвы в участии и радикализации подобных протестов. Но "парижский провал" стал именно тем спусковым крючком, который дал старт кампании по вскрытию деятельности Кремля по дестабилизации Франции, и той ниточкой, от которой французы начали распутывать клубок московских козней", - подчеркнул координатор "ИС".

Он выразил уверенность, что несмотря на то, что Кремль сейчас пытается оправдываться, французские спецслужбы, которые начали расследование, докажут факт вмешательства Москвы и ее спецслужб во внутренние дела Франции, "как это было ранее в Черногории, США, Великобритании".

"Так что товарищ Костюков, сам не желая того, стал продюсером второй части шедевра "Петров и Боширов", которая по "кассовым сборам" от международной общественности может легко переплюнуть первую часть - за которую, кстати, "гонорары" только на подходе", - подытожил координатор "ИС".

Ранее Тымчук сообщал, что на улицах Парижа во время протестов 8 декабря заметили двух французских пропагандистов "русского мира" в желтых жилетах, митингующих с символикой так называемой ДНР.

Как сообщалось, 10 декабря стало известно, что российский вице-адмирал Игорь Костюков стал начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России. Предшественник Костюкова начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов умер 22 ноября в возрасте 62 лет, как сообщается, "после продолжительной болезни". До Коробова службу возглавлял Игорь Сергун, который также недавно скончался, по официальной версии - 3 января 2016 года "после обширного инфаркта" на 59-м году жизни. По другим данным, Сергун погиб 1 января 2016 года в Ливане.

В 2018 году участились скандалы вокруг ГРУ после упоминаний его сотрудников в связи с миссиями за рубежом. Так, разведчиков Александра Петрова (Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) обвинили в попытке отравления бывшего сотрудника управления Сергея Скрипаля в Солсбери в Великобритании 4 марта. Помимо этого ГРУ обвиняют во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. По данным Минюста США, хакеры, которые взломали электронную почту предвыборного штаба Хилари Клинтон, сотрудничали с ГРУ. Кроме того, весной власти Нидерландов выслали из страны четырех россиян, которые по инициативе ГРУ планировали кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В начале ноября президент РФ Владимир Путин предложил вернуть Главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ название ГРУ.