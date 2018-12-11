Европарламент поддержал присоединение Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне

Новости мира: В Европарламенте одобрили резолюцию о присоединении Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Европейский парламент во вторник одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие консенсуса между членами Европейского совета. Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах, пишет Европравда со ссылкой на Balkan Insight.

В резолюции также содержится призыв к Европейскому совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте 13 сентября заявил в Бухаресте, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за ее проблем с коррупцией.

С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для просителей и владельцев шенгенских виз с целью укрепления внешней и внутренней безопасности в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами.