Скачать
Вторник, 11.12.2018
В Минэкономики рассказали о перспективах роста ВВП в 2018 - 2021 годах
В Минэкономики рассказали о перспективах роста ВВП в 2018 - 2021 годах
Итоги ноября: В НБУ рассказали о ускорившейся инфляции и росте цен
Итоги ноября: В НБУ рассказали о ускорившейся инфляции и росте цен
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим &quot;наблюдать&quot; за звездами
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим "наблюдать" за звездами

Европарламент поддержал присоединение Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне

Европарламент поддержал присоединение Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне
22:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Европарламенте одобрили резолюцию о присоединении Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Европейский парламент во вторник одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие консенсуса между членами Европейского совета. Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах, пишет Европравда со ссылкой на Balkan Insight.

В резолюции также содержится призыв к Европейскому совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте 13 сентября заявил в Бухаресте, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за ее проблем с коррупцией.

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по кибербезопасности

С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для просителей и владельцев шенгенских виз с целью укрепления внешней и внутренней безопасности в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Европарламент, Европейский парламент, Румуния, Шенгенская зона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
04 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
05 Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
Львовский облсовет объявил 2019-ый годом Степана Бандеры
Львовский облсовет объявил 2019-ый годом Степана Бандеры
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь