Стрельба в Страсбурге: По меньшей мере два человека убиты, одиннадцать ранено

Новости мира: Полиция окружила мужчину, открывшего стрельбу в Страсбурге

Минимум два человека погибло и 11 получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В настоящее время ведется поиск стрелявшего, скрывшегося с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.

Поступила информация о том, что сотрудники французской полиции окружили мужчину, ответственного за стрельбу. Речь идет о 29-летнем молодом человеке. Он ранее уже попадал в поле зрение полиции.

По информации ряда местных СМИ, в районе, где укрывается нападавший, слышны выстрелы. На место происшествия отправился глава МВД Франции Кристоф Кастанер.