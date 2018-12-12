Самолет с болгарскими министрами совершил экстренную посадку в Вене

Новости мира: Самолет с болгарскими политиками совершил вынужденную посадку из-за разбитого стекла кабины пилотов.

Самолет болгарских авиалиний, на борту которого находились вице-премьер - министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов и другие члены правительства, совершил аварийную посадку в Вене.

Информацию об этом подтвердил сам глава оборонного ведомства.

"После приземления нам стало известно, что самолет совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла кабины пилотов. Благодаря профессионализму пилотов болгарской авиакомпании самолет приземлился благополучно и без инцидентов", - сказал Каракачанов.

По его словам, один из членов экипажа – бывший военный летчик.Самолет совершал рейс по маршруту Брюссель - София.

После инцидента из Софии прибыл другой самолет, на котором члены делегации благополучно долетели до болгарской столицы.

Напомним, из-за технического дефекта в правительственном самолете, канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20.