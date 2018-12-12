Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам

Новости мира: Украинцам во Франции советуют проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и множества людей.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам, которые находятся во Франции или готовятся отправиться в эту страну, быть готовыми к усиленным проверкам правоохранительными органами после теракта в Страсбурге.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с акциями массового протеста на территории Франции и терактом в центре Страсбурга.

"В связи с акциями массового протеста на территории Французской Республики и терактом, произошедшим 11 декабря в центре Страсбурга, правоохранительными органами страны принимаются меры по обеспечению повышенной безопасности и контроля", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что "в связи с проведением французскими правоохранительными органами в Страсбурге специальной операции на государственной границе Франции временно усилен личный и паспортный контроль".

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездку во Францию, проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и скопления людей (рождественские ярмарки, уличные представления, концертные площадки, аэропорты, вокзалы, места религиозного культа, известные исторические памятники), выполнять все законные указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке представителями правоохранительных органов документов и транспортных средств, личного контроля, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, постоянно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, актуальных угрозах и мерах безопасности в месте пребывания", - отметили в департаменте.

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам советуют обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной "горячей линии": +33-143-06-07-37, e-mail: [email protected] или cons_fr @ mfa. gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.