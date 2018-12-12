Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
Шахтер может подписать второго японца в чемпионате Украины
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам

Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Украинцам во Франции советуют проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и множества людей.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам, которые находятся во Франции или готовятся отправиться в эту страну, быть готовыми к усиленным проверкам правоохранительными органами после теракта в Страсбурге.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины в связи с акциями массового протеста на территории Франции и терактом в центре Страсбурга.

"В связи с акциями массового протеста на территории Французской Республики и терактом, произошедшим 11 декабря в центре Страсбурга, правоохранительными органами страны принимаются меры по обеспечению повышенной безопасности и контроля", - говорится в сообщении.

Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробностиЧитать полностью

В этой связи отмечается, что "в связи с проведением французскими правоохранительными органами в Страсбурге специальной операции на государственной границе Франции временно усилен личный и паспортный контроль".

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездку во Францию, проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и скопления людей (рождественские ярмарки, уличные представления, концертные площадки, аэропорты, вокзалы, места религиозного культа, известные исторические памятники), выполнять все законные указания и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке представителями правоохранительных органов документов и транспортных средств, личного контроля, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, постоянно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, актуальных угрозах и мерах безопасности в месте пребывания", - отметили в департаменте.

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам советуют обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной "горячей линии": +33-143-06-07-37, e-mail: [email protected] или cons_fr @ mfa. gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Франция, МИД, Полиция, МИД Украины, Страсбург, Стрельба во Страсбурге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам
Теракт в Страсбурге: Украинцы должны быть готовы к проверкам
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь