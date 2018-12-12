Стрельба в Страсбурге: ранены итальянский журналист

В результате стрельбы в центре французского города Страсбург был ранен молодой итальянский журналист. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.
"Молодой итальянский репортер, который был ранен в результате террористической атаки во вторник в Страсбурге, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По словам собеседников, раненым оказался Антонио Мегализзи Тренто.
Как сообщалось ранее, Минимум два человека погибло и 11 получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург.