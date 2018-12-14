Европарламент поддержал соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Японией

Новости мира: Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией одобрено 474 голосами.

Европейский парламент одобрил соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Японией.

Об этом говорится на сайте Евпропарламента.

"Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией одобрено 474 голосами против 152, 40 воздержались", - говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, соглашение даст четкие преимущества компаниям и фермерам из ЕС.

"Если все будет хорошо, оно (соглашение) должно вступить в силу с 1 февраля", - сказала Мальмстрем в интервью агентству Reuters.

Отмечается, что соглашение между Японией и ЕС позволит отменить 10% пошлины на японские автомобили и пошлины в 3% на большинство автозапчастей. Япония взамен должна отменить пошлину на ввоз сыров из стран ЕС - это около 30%, а также вин - около 15%.

Как известно, Япония является вторым важнейшим торговым партнером ЕС в Азии после Китая.