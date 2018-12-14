Теракт в Страсбурге: полиция ликвидировала подозреваемого

Новости мира: 29-летний Шериф Шекат, который на рождественской ярмарке в Страсбурге застрелил двух человек и еще 12 ранил, убит сотрудниками полиции.

Источники из правоохранительных органов Франции сообщили, что подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге на рождественской ярмарке убили сотрудники полиции. По информации, злоумышленника обнаружили и обезвредили во время спецоперации в одном из районов Страсбурга.

Напомним, в понедельник вечером 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

После трагедии, во Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы. К поиску злоумышленника были привлечены более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические военные подразделения. Полиция Германии также подключилась к поискам нападавшего вблизи границы с Францией, так как подозреваемый, по предположениям, мог туда сбежать.

Ранее, генеральный прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, во время нападения на людей в Страсбурге кричал "Аллах Акбар". Отмечается, что во время нападения Чекатт имел при себе пистолет и нож, ему удалось убежать от полиции, но он был ранен. Террористическая организация "ИГИЛ" заявила, что человек, открывший огонь по прохожим и полицейским в центре Страсбурга, был "солдатом ИГИЛ". В заявлении говорится, что он провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции, которая сражается с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке. Террористы не предоставили никаких доказательств в пользу этого утверждения.