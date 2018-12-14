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Пятница, 14.12.2018

Пляж с попкорном вместо песка: самый необычный пляж (Видео)

Фуэртевентура - второй по величине остров Канарского архипелага - славится своими пляжами, один из которых в последнее время привлекает всё больше туристов. Расположенный в городе Корралехо Попкорн-Бич получил своё название неслучайно — берег действительно выглядит так, как будто его посыпали толстым слоем воздушной кукурузы, пишет INSIDER.На самом деле это сглаженные морскими волнами кусочки белых кораллов, выброшенные на берег, где они смешиваются с черным вулканическим пеплом и песком, что делает их очень похожими на попкорн, посыпанный перцем. До недавнего времени Попкорн-Бич был не особенно популярен. Однако благодаря Instagram пляж получил всемирную славу, и на него приходит всё больше туристов.
Укринформ
Фото: Инстаграм
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Испания, Видео, Воздушная кукуруза, Пляж Попкорн-Бич, Остров Фуэртевентура, Белые кораллы.
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