Стало известно, где впервые запустят Hyperloop

Новости мира: В Швейцарии в следующем году начнут строительство испытательного участка Hyperloop.

В Швейцарии, первой в Европе, построят испытательную линию Hyperloop, которая будет использоваться для исследований сверхскоростного вакуумного наземного транспорта.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление Швейцарской федеральной железной дороги.

"Швейцария, первая в Европе, получит испытательную линию Hyperloop, которая будет использоваться для исследований сверхскоростного вакуумного наземного транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Local, проект, который находится под управлением некоммерческой исследовательской учреждения EuroTube в партнерстве со Швейцарской федеральной железной дорогой (SBB), будет реализован в коммуне Колломбей-Мураз.

В SBB заявили, что строительство Hyperloop начнется во второй половине 2019 года.

Отмечается, что испытательная линия, которая предназначена только для перевозки грузов, будет похожа на большую вакуумную трубу.

Планируется, что капсулы смогут перемещаться на линии со скоростью до 1100 километров в час. Однако максимальная скорость на участке в Вале будет ограничена до 900 км в час.

Как указали в дороге, вакуумные условия в трубе позволяют капсулам не только быстро перемещаться, но и делать это энергоэффективно.