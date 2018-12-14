Выборы в Европарламент: ЕС призывает усилить меры по борьбе с дезинформацией

Новости мира: ЕС призвал усилить меры для противодействия дезинформации в свете будущих выборов.

Лидеры ЕС призвали к реализации Совместного плана действий по дезинформации для усиления борьбы с дезинформацией перед предстоящими выборами в Европарламент.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

"Распространение целенаправленной, широкомасштабной и систематической дезинформации как части гибридной войны является острым и стратегическим вызовом для наших демократических систем" - подчеркнули лидеры ЕС.

В связи с этим они высказали необходимость решительной реакции на распространение дезинформации.

"Европейский совет призывает к оперативной и скоординированной реализации Совместного плана действий по дезинформации, представленного Комиссией и Высоким представителем, с целью укрепления возможностей ЕС, усиление скоординированных и совместных действий между союзом и государствами-членами, мобилизации частного сектора и повышение социальной устойчивости в дезинформации", - говорится в заявлении

Также лидеры ЕС призвали к быстрым и решительным действиям как на европейском, так и на национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов.

Как сообщалось, в начале декабря Еврокомиссия предложила увеличить расходы на борьбу с фейковыми новостями в Интернете, создав с марта 2019 года систему быстрого оповещения, чтобы как можно скорее предупреждать правительства и побудить технологические компании к борьбе с дезинформацией.

Напомним, Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров с Великобританией по Brexit.