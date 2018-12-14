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"Brexit сейчас": Желтые жилеты заблокировали Вестминстерский мост в Лондоне

&quot;Brexit сейчас&quot;: Желтые жилеты заблокировали Вестминстерский мост в Лондоне
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Лондоне "желтые жилеты" заблокировали Вестминстерский мост.

В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Mirror.

Как отмечает издание, в настоящее время автомобильное движение по мосту прекращено, а протестующие кричат: "Brexit сейчас!".

По словам представителя полиции, в ведомстве осведомлены о ситуации. Там отметили, что к настоящему времени арестов не было. По предварительным данным, число протестующих составляет от 30 до 60.

Напомним, как сообщалось ранее, Евросоюз отказался от повторных переговоров с Британией о Brexit. В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки.

Позже Консервативная партия голосовала за вотум недоверия Мэй, однако она сохранила свою должность.

По разным данным голосование отложено до следующей недели или к началу января. Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании грозит неконтролируемый Brexit без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума за Brexit.

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Великобритания, Лондон, Brexit, Желтые жилеты.
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