Подозреваемого в шпионаже австрийского экс-полковника оставили под арестом

Новости мира: Суд Австрии оставил за решеткой российского полковника, подозреваемого в шпионаже.

Земельный суд Зальцбурга продлил до 14 января арест отставного полковника австрийской армии, обвиняемого в шпионаже на российскую военную разведку.

Соответствующее решение суд принял в пятницу.

По словам представителя суда Петера Эггера, срок ареста составляет 1 месяц, после чего, 14 января 2019 года, состоится очередное заседание о продлении содержания обвиняемого под стражей. Решение о продлении ареста сразу вступило в силу. Обвиняемый и сторона обвинения отказались обжаловать принятое судебное решение.

В свою очередь адвокат обвиняемого ранее подал жалобу в Верховный суд Австрии, назвав незаконным арест 70-летнего экс-полковника, решение о котором было принято 30 ноября.

Суд над отставным полковником австрийской армии, обвиняемым в шпионаже на Россию, проходит в закрытом режиме.

Как сообщалось, 9 ноября в Австрии обнародовали информацию о выявлении бывшего полковника австрийской армии, который с 1990-х годов и до 2018 года шпионил для российской военной разведки (ГРУ). Согласно информации австрийских СМИ, полковник вышел на пенсию около 5 лет назад, однако и дальше работал на россиян.

12 ноября земельный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу обвиняемого в шпионаже полковника, мотивировав тем, что опасности побега подозреваемого нет. Тем не менее, суд принял решение забрать у 70-летнего полковника-пенсионера паспорт и обязал его ежедневно являться в местный полицейский участок, а также немедленно сообщать суду о каком-либо изменении своего места жительства.

Прокуратура Зальцбурга подала апелляцию, в результате чего 30 ноября обвиняемый был арестован.

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Кроме того, в министерство был вызван российский дипломат, а в Министерство обороны - российский военный атташе.

Федеральный канцлер Австрии Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.