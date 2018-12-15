Берлинский террорист готовил взрыв в Германии с сообщниками из РФ и Франции

Новости мира: Согласно данным прокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из России.

Тунисец Анис Амри, который 19 декабря 2016 въехал на грузовике в толпу в Берлине, вместе с сообщниками из РФ и Франции готовился взорвать бомбу в Германии.

Об этом говорится в письме генерального прокурора Германии комиссии по парламентскому расследованию теракта, пишет WAZ со ссылкой на Der Tagesspiegel и Die Zeit.

Согласно данным прокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из России. Сообщники приобрели осенью 2016 большое количество компонентов для изготовления взрывчатого вещества, которые хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине.

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: криминальная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомеда-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Француза задержали в апреле 2017 в Марселе, а россиянина - в августе 2018 года в Берлине.

Амри познакомился с сообщниками в мечети Фуссилет в берлинском районе Моабит в конце 2015 года.

Напомним, в результате теракта в Берлине, устроенного тунисцем, погибли 12 человек, еще более 70 были ранены.

Родственники жертв теракта на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, а также пострадавшие, получат компенсации на общую сумму 3,8 млн евро.