Скачать
Суббота, 15.12.2018
В парламенте Австрии говорили о пленных украинцах на оккупированном Донбассе
В парламенте Австрии говорили о пленных украинцах на оккупированном Донбассе
США и Канада выразили единую позицию в поддержку Украины
США и Канада выразили единую позицию в поддержку Украины
Бундеслига: Вольфсбург обыграл Нюрнберг в гостях
Бундеслига: Вольфсбург обыграл Нюрнберг в гостях
Медики рассказали как холод влияет на организм
Медики рассказали как холод влияет на организм

Берлинский террорист готовил взрыв в Германии с сообщниками из РФ и Франции

Берлинский террорист готовил взрыв в Германии с сообщниками из РФ и Франции
02:18 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости мира: Согласно данным прокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из России.

Тунисец Анис Амри, который 19 декабря 2016 въехал на грузовике в толпу в Берлине, вместе с сообщниками из РФ и Франции готовился взорвать бомбу в Германии.

Об этом говорится в письме генерального прокурора Германии комиссии по парламентскому расследованию теракта, пишет WAZ со ссылкой на Der Tagesspiegel и Die Zeit.

Согласно данным прокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из России. Сообщники приобрели осенью 2016 большое количество компонентов для изготовления взрывчатого вещества, которые хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине.

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: криминальная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомеда-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Француза задержали в апреле 2017 в Марселе, а россиянина - в августе 2018 года в Берлине.

Амри познакомился с сообщниками в мечети Фуссилет в берлинском районе Моабит в конце 2015 года.

Напомним, в результате теракта в Берлине, устроенного тунисцем, погибли 12 человек, еще более 70 были ранены.

Родственники жертв теракта на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году, а также пострадавшие, получат компенсации на общую сумму 3,8 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Террорист, Европа, Полиция Германии, Берлинский террорист, Взрыв в Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
03 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
04 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
05 Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
&quot;Топ-модель по-украински&quot; 2 сезон 16 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
"Топ-модель по-украински" 2 сезон 16 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь