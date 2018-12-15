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В парламенте Австрии говорили о пленных украинцах на оккупированном Донбассе

В парламенте Австрии говорили о пленных украинцах на оккупированном Донбассе
03:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Гудрун Куглер привлекла внимание к нарушению прав человека в отношении украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Депутат Национального совета Австрии Гудрун Куглер во время выступления в парламенте привлекла внимание к нарушению прав человека в отношении украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе, рассказав, в частности, историю профессора Игоря Козловского.

"Возможно, это не типичный пример для вопросов, представленных в нашем предложении, но это – важно, ведь речь идет о европе и нарушения прав человека на европейской земле. Некоторые депутаты этой рады вчера после обеда познакомились с украинским профессором Игорем Козловским, который является религиоведом. Козловский рассказал нам вчера, что он был задержан в 2015 году в Донецке в Восточной Украине и помещен в подвал-тюрьму, где он просидел два года без каких-либо обвинений и почти каждый день подвергался пыткам", - заявила депутат во время выступления на тему прав заключенных.

Она пересказала рассказ бывшего пленников боевиков о том, как в туалет ему разрешалось только дважды в день – 2 минуты утром и 2 минуты вечером, а в месте, где он сидел, было только одно небольшое оконце, и то без стекла: "Но то, что снег залетал - его только радовало, поскольку это был для него хоть какой-то приветственный знак извне", - добавила Гудрун Куглер.

Депутат парламента от "Австрийской народной партии" также пересказала слова Козловского о выпадении зубов у заключенных боевиками украинцев, применения по отношению к ним пыток и сексуального насилия.

"Он сказал, что уже почти год находится на свободе, но сотни других людей продолжают сидеть в этих подвалах-тюрьмах. Это – европейская земля и мы не можем на это спокойно смотреть", - заявила Гудрун Куглер.

11-12 декабря по приглашению Посольства Украины в Вене находились профессор теологии и историк Игорь Козловский, который провел два года в плену т.н. "ДНР", и Сталина Чубенко, мать народного Героя Украины Степана Чубенко, замученного боевиками за проукраинские взгляды.

11 декабря гости выступили в Венском Институте мира и поделились личными историями войны на Востоке Украины, а 12 декабря Игорь Козловский принял участие в молитвенном завтраке в австрийском парламенте и провел ряд встреч с местными депутатами.

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Украина, Австрия, Донбасс, Политика, Пленные на Донбассе, Парламент Австрии.
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