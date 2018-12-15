"Желтые жилеты" снова вышли на протесты

Новости мира: "Желтые жилеты" не думают отступать, несмотря на уступки Эммануэля Макрона.

Во Франции в субботу вновь проходят правительственные протесты "желтых жилетов", несмотря на уступки, которые предложил президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Le Figaro.

В Париже утром несколько сотен участников акции идут маршем к Елисейским полям, направляясь в центр города, и поют "Марсельезу".

Полиция сегодня перекрыла доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Правоохранители также заявили, что уже задержали 25 участников акций.

Протестующие также начали блокировать основные автомагистрали страны, утром сообщалось о значительных осложнениях движения.

Следует отметить, что после теракта в Страсбурге во Франции действует самый высокий уровень террористической угрозы, поэтому в большинстве регионов усилено присутствие полиции и военных.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций арестовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.