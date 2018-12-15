Правительство Испании проведет заседание в Каталонии: Ожидаются провокации

Новости мира: В Каталонии пройдет заседание правительства Испании, его будут охранять 9000 полицейских.

Более девяти тысяч правоохранителей привлекут для охраны общественного порядка во время проведения выездного заседания правительства Испании в Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Правительство во главе с Педро Санчесом проведет выездное заседание в Барселоне в следующую пятницу.

К охране правопорядка привлекут сотрудников городской полиции Барселоны, региональной полиции Каталонии, Гражданской гвардии и национальной полиции Испании.

Ожидается, что во время заседании правительства Испании в Каталонии пройдут протесты с участием сторонников независимости региона. Так каталонская гражданская организация CDR ("Комитеты по обороне республики", - ред.) уже разместила на своей странице в Твиттере призывы к уличной "битве".

Ранее на этой неделе Мадрид угрожал отправить национальную полицию в Каталонию, если местные органы власти не приложат усилия, чтобы остановить протесты.

Глава МВД Испании обвинил местную полицию Каталонии в бездействии, когда в минувшие выходные участники акции в поддержку независимости в течение 15 часов блокировали платную дорогу, проходящую вдоль побережья Средиземного моря.