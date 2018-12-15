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Обвалившийся мост в Генуе: Мэр города пообещал построить новый

Обвалившийся мост в Генуе: Мэр города пообещал построить новый
18:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Мэр Генуи пообещал новый мост вместо разрушенного к следующему Рождеству.

Мэр Генуи пообещал построить к Рождеству 2019 года новый мост вместо того, что разрушился в августе и под обломками которого погибли 43 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Мэр Марко Буччи в субботу открыл площадку для сноса опор и частей пролета, которые остались от моста Моранди, несколько пролетов которого упали 14 августа.

Буччи сказал, что снос начнется после окончательного утверждения, которое ожидается в ближайшие дни от прокуроров, расследующих причины аварии.

Мэр сказал, что демонтажные работы должны завершить до 31 марта. Он отказался сказать, какая строительная компания будет строить главный автомобильный мост.

Напомним, итальянская прокуратура в рамках расследования причин обрушения моста в Генуе проверяет деятельность 20 человек и компании, управляющей инфраструктурным объектом.

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов - вант.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.

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Все по теме:

Италия, Генуя, Мост Моранди, Марко Буччи.
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