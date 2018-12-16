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Количество погибших участников акций протестов во Франции увеличилось

Количество погибших участников акций протестов во Франции увеличилось
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Как отмечается, полиция в Париже задержала 168 человек, причем 115 человек были арестованы.

Количество погибших участников антиправительственных протестов во Франции увеличилось до семи.

Об этом сообщает BBC

«Семь человек погибли в результате протестов «желтых жилетов», последний трагический случай произошел в пятницу», - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция в Париже задержала 168 человек, причем 115 человек были арестованы.

Несмотря на то, что правительство, после теракта на рождественском рынке в Страсбурге призвало протестующих остановить акции, они все же вышли на улицы. Впрочем, их количество было значительно меньше, чем на прошлых выходных.

Как сообщалось, сегодня во Франции уже в пятый раз проходит акция протеста движения "желтых жилетов".

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Все по теме:

Франция, Европа, Политика, Протесты во Франции, Желтые жилеты.
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