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Минобороны Германии приобретет для Меркель самолет Airbus A330

Минобороны Германии приобретет для Меркель самолет Airbus A330
01:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Решение о расширении авиапарка было принято после того, как канцлер Ангела Меркель опоздала на саммит G20 из-за неисправности ее самолета.

Минобороны Германии собирается приобрести дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350.

Решение о расширении авиапарка было принято после того, как канцлер Ангела Меркель опоздала на саммит G20 из-за неисправности ее самолета, сообщает kommersant со ссылкой на Bild.

«Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим количество экипажей и рассмотрим приобретение одного или двух новых дальнемагистральных самолетов», - цитирует газета министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

На покупку самолета предполагается выделить из немецкого бюджета 200-300 млн евро.

Как ранее сообщал Spiegel, через час после взлета экипаж самолета Меркель потерял связь с землей, и пилоты приняли решение экстренно садиться. Из-за поломки лайнера канцлер была вынуждена пересесть на обычный самолет компании Iberia. В результате она пропустила первый день саммита G20.

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Германия, Ангела Меркель, Европа, Минобороны Германии.
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