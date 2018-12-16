Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
Британское правительство уже открыто обсуждает ещё один референдум по Brexit
Британское правительство уже открыто обсуждает ещё один референдум по Brexit
Ювентус обыграл Торино в 16 туре Серии А
Ювентус обыграл Торино в 16 туре Серии А
Медики рассказали, почему желательно регулярно есть морковь
Медики рассказали, почему желательно регулярно есть морковь

Британское правительство уже открыто обсуждает ещё один референдум по Brexit

Британское правительство уже открыто обсуждает ещё один референдум по Brexit
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Правительство раскололось на три лагеря, один из которых состоит из пяти министров

Большинство членов правительства Великобритании считают мертвым соглашение Терезы Мэй о Brexit и уже открыто обсуждают другие варианты развития событий, в том числе и второй референдум. Об этом сообщает The Times.

После саммита ЕС, на котором Брюссель отказался пересматривать соглашение, большинство министров пришли к выводу, что у документа немного шансов пройти через парламент.

Отмечается, что правительство раскололось на три лагеря, один из которых состоит из пяти министров, в том числе министра труда и пенсий Эмбер Радд и министра финансов Филипа Хаммонда. Они склоняются к поддержке второго референдума, если все другие варианты будут исчерпаны.

Однако, против референдума выступают две другие группы министров. Министр окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид отказываются поддерживать перспективу выхода без соглашения, но хотят, чтобы Brexit продолжался.

Третья группа, в которую входят спикер Палаты общин Андреа Лидсом и глава МИД Джереми Хант готовы рискнуть на выход без соглашения.

На следующей неделе состоится заседание правительства, на котором министры будут обсуждать с Терезой Мэй план действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Brexit, Британское правительство, Референдум по Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
04 Митрополит Епифаний проведет первую литургию в воскресенье
05 Скандальная ''Мисс Украина 2018'' выходит замуж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Вселенский патриарх благословил Епифания
Вселенский патриарх благословил Епифания
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Курьезные решения бытовых проблем для отличного настроения
Курьезные решения бытовых проблем для отличного настроения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь