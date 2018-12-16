Мэр: новый мост в Генуе построят к Рождеству 2019 года

Новости мира: Буччи в субботу открыл реставрационную площадку на месте, где 14 августа обрушилась часть моста.

Мэр итальянской Генуи Марко Буччи заверил жителей, что новый мост вместо разрушенного построят к следующему Рождеству.Об этом информирует Associated Press.

«Мэр Генуи обещает, что к Рождеству 2019 году в городе появится новый мост, который заменит разрушенный, во время обрушения которого погибли 43 человека», - говорится в сообщении.

Буччи в субботу открыл реставрационную площадку на месте, где 14 августа обрушилась часть моста. По словам мэра, остатки моста начнут сносить после завершения работы прокуроров, которые расследуют причины обвала.

"Снос остатков старой конструкции должен завершиться до 31 марта", - добавил мэр.

Как сообщалось, 14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста: упали около 40 автомобилей, в результате чего погибли 43 человека. Как возможную причину трагедии называют технические недостатки, допущенные во время строительства.