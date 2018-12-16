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Воскресенье, 16.12.2018

Глава Еврокомиссии опять удивил своим странным поведением (Видео)

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из сотрудниц перед саммитом лидеров Европейского Союза в Брюсселе. Соответствующее видео разместило издание The Sun. Сначала он взъерошил волосы одной из встречавших его сотрудниц, после чего погладил по руке еще одну женщину, которая поздоровалась с ним. Инцидент произошел на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе. Напомним, несколько месяцев ранее Юнкер уже попадал в центр внимания из-за своего странного поведения. Так, в октябре Юнкер спародировал танец британского премьера Терезы Мэй. Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй. Летом глава Европейской комиссии якобы пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже появилась информация, что политик не был пьян, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.
УНИАН
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Видео, Жан-Клод Юнкер, Глава Евокомиссии, Взъерошил волосы женщине.
13:19 Сегодня Телеграф
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