Глава Еврокомиссии опять удивил своим странным поведением (Видео)

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из сотрудниц перед саммитом лидеров Европейского Союза в Брюсселе. Соответствующее видео разместило издание The Sun. Сначала он взъерошил волосы одной из встречавших его сотрудниц, после чего погладил по руке еще одну женщину, которая поздоровалась с ним. Инцидент произошел на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе. Напомним, несколько месяцев ранее Юнкер уже попадал в центр внимания из-за своего странного поведения. Так, в октябре Юнкер спародировал танец британского премьера Терезы Мэй. Перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, он сделал пару танцевальных движений, которые очень напоминали те, которые ранее исполнила Мэй. Летом глава Европейской комиссии якобы пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже появилась информация, что политик не был пьян, а споткнулся из-за действия лекарства от острой боли в ногах.