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На Конференции ООН по климату утвердили меры по реализации Парижского соглашения

На Конференции ООН по климату утвердили меры по реализации Парижского соглашения
16:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Польше прошла Конференция ООН по климату, принято решение ежегодно выделять более $100 миллиардов на борьбу с изменением климата в мире.

На юге Польши в городе Катовице делегаты из почти 200 стран в субботу, 15 декабря, приняли конечную декларацию 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24), так называемый "Катовицкий пакт".

Сообщается, что во время обсуждений и встреч на COP24, которые продолжались до 15 декабря, делегаты наработали так называемую Книгу правил по имплементации Парижского климатического соглашения.

В документе участники Конференции согласились с последним рапортом межгосударственной группы по изменению климата относительно недостаточных действий на планете по противодействию глобальному потеплению.

В нем в частности подчеркивается о необходимости не допустить роста глобальной средней температуры на планете более чем на 1,5°C относительно показателей до начала промышленной революции, когда человечество начало сжигать огромное количество ископаемого топлива, что привело к изменению климата.

Также, в документе подчеркивается необходимость безотлагательных действий по ограничению последствий глобального потепления, а также предлагается усиление работы в этом направлении после 2020 года и мобилизации с этой целью ежегодно свыше 100 млрд долларов.

Сообщается, что ряд замечаний к конечному документу имели Бразилия, Индия и Турция, но в ходе Конференции  удалось убедить делегации этих стран не блокировать подписание конечной декларации.

Напомним, в июне 2017 года президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление о выходе Соединенных Штатов из глобального климатического соглашения, направленного на уменьшение парниковых выбросов и загрязнения атмосферы с целью противостояния последствиям глобального потепления. Решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения обусловлено не безразличием к проблемам климата на планете, а тем, что это соглашение, на его взгляд, не отвечает интересам американского народа и экономическим интересам страны. Тогда, бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Дональд Трамп намерен провести дискуссию с другими странами о подготовке нового, конструктивного соглашения.

Как сообщалось ранее, Генеральная ассамблея ООН решила создать рабочую группу для определения пробелов в международном экологическом праве, сделав таким образом шаг к заключению глобального соглашения, направленного на защиту окружающей среды. За эту инициативу 10 мая 2018 года проголосовали 143 из 193 стран-членов ООН.

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Все по теме:

Польша, Катовице, Выделение средств, Конференция ООН по климату, Борьба с изменением климата в мире, Ежегодная сумма.
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