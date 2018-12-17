Во Франции могут ввести механизм решения важных вопросов через референдумы

Новости мира: Во Франции обсудят введение референдумов по инициативе "желтых жилетов".

Требование движения "желтых жилетов" об организации так называемых референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственного значения, будет обсуждаться по всей Франции. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп газете Echos, передает УНН.

"Такие дебаты будут иметь место. Мы организуем их по всей Франции", — заявил он.

"Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии, но не по какому угодно вопросу и не на любых условиях", — уточнил премьер.

"Мы ошибались. Мы недостаточно слушали французов. Я убежден, что они хотят, чтобы страна трансформировалась, — сказал Филипп. — Мы продолжим восстанавливать страну, заранее приобщая их".

В последнее время движение "желтых жилетов" все настойчивее продвигает инициативу R.I.C. о так называемом референдуме гражданской инициативы. Участники протестных акций настаивают на появлении такого инструмента в стране, при помощи которого граждане могли бы, как в Швейцарии, напрямую голосовать по поправкам к законам и ряду вопросов государственной важности, если та или иная инициатива соберет нужное количество подписей.

Стоит отметить, что с 2008 года французская конституция предусматривает подобные референдумы, однако для вынесения на народный суд того или иного вопроса требуется поддержка пятой части всех депутатов Нацсобрания и 10% избирателей, то есть более 4,5 млн человек