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Попытка шпионажа РФ: Швейцарская химлаборатория усиливает меры безопасности

Попытка шпионажа РФ: Швейцарская химлаборатория усиливает меры безопасности
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Химлаборатория в Швейцарии усилила меры безопасности после попытки шпионажа РФ.

Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском Шпице, задействованная в деле отравления Скрипалей, усилила меры безопасности после сорванной попытки шпионажа со стороны РФ

Об этом сообщает международная информационная служба (SWI Swissinfo) Швейцарской национальной теле- и радиокомпании.

"Ужесточение пропускного режима и новые правила безопасности в сфере IT: тем самым Лаборатория в Шпице реагирует на российские разведывательные планы, ставшие известными в этом году", - говорится в сообщении.

Совершенствование программы обеспечения безопасности химлаборатории осуществляется согласно распоряжению министра обороны Ги Пармелена. В ноябре началась фаза практической реализации дополнительного пакета мер обеспечения безопасности. В частности, меры усиления были предприняты в информационной и компьютерно-коммуникационной области, также усилен контроль в сфере оформления допуска на территорию химлаборатории гостей и посетителей. Завершить процесс планируется до конца текущего 2018-го года.

Напоминается, что весной 2018 года нидерландские власти задержали четырех сотрудников российских спецслужб, которые расположили автомашину с разведывательной электроникой прямо под стенами здания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Скорее всего, прямо с парковки они планировали взломать внутреннюю коммуникационную сеть этой структуры.

У задержанных были изъяты, в том числе, железнодорожные билеты в Швейцарии, а в одном из принадлежавших им портативных компьютеров содержалась информация о химлаборатории в городе Шпиц. Таким образом, как предполагается, следующей целью сотрудников российских спецслужб должна была стать именно эта лаборатория.

Швейцарская Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц является ведущим в Швейцарии и мире экспертным учреждением в своей области. Химлаборатория, которая подчиняется министерству обороны Швейцарии, проводила исследовании проб боевых отравляющих веществ, имевших предположительно отношение к применению химоружия в Сирии и отравлению отца и дочери Скрипаль в Солсбери - анализ, результаты которого имели бы для Кремля огромное значение. Швейцарские эксперты проводили эти исследования по поручению ОЗХО.

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Россия, Швейцария, Лаборатория, Шпионаж, Шпиц, Дело Скрипалей.
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