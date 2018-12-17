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В ФРГ считают, что "Северный поток - 2" может быт построен с учетом интересов Украины

В ФРГ считают, что &quot;Северный поток - 2&quot; может быт построен с учетом интересов Украины
01:44 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Немецкий министр экономики заявил, что ведутся дискуссии об интересах Украины после "Северного потока-2".

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявляет, что осуществление российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с тем, чтобы были соблюдены жизненно важные интересы Украины.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, пишет Радио Свобода.

По словам министра, один из этих жизненно важных интересов Украины заключается в том, что и после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину.

"Об этом сейчас ведутся дискуссии", - сказал Альтмаер и добавил, что тонкости этих переговоров очень сложные.

Он отметил, что Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа.

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что подорвем такой проект, как "Северный поток-2", а затем будем получать российский же газ из других трубопроводов", - сказал министр.

"О большей энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", - добавил Альтмаер.

По его словам, сейчас уже ведется обсуждение с частными инвесторами возможных мест для объектов такой инфраструктуры.

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Германия, Россия, Северный поток-2, Петер Альтмаер.
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