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В Венгрии продолжаются протесты: Количество демонстрантов превысило 10 тысяч

В Венгрии продолжаются протесты: Количество демонстрантов превысило 10 тысяч
02:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Венгрии снова протестовали против "рабского закона" и подконтрольных правительству судов.

В воскресенье в Будапеште и других городах Венгрии демонстранты вышли на очередную акцию протеста против новых изменений в трудовом кодексе, который назвали "рабским законом", и судебной реформы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что это уже четвертое массовое выступление за неделю.

По приблизительным оценкам венгерских СМИ, количество демонстрантов превысило 10 000 человек.

К волне протестов в Будапеште присоединились и жители шести венгерских регионов в городах Сегед, Дьер, Дебрецен и других.

"Участники митинга пешком преодолели десятки километров по улицам столицы под флагами Венгрии и ЕС, призывая жителей города присоединиться к акции протеста. Среди демонстрантов - представители левых оппозиционных партий, студенческие организации или общественные активисты, выступающие против изменений, вводимых правым правительством премьера Виктора Орбана, а также профсоюзы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поздно вечером протестующие пришли на улицу Кунигунды к зданию Национального общественного телевидения.

"Представители оппозиционных партий обнародовали 5 пунктов требований к правительству страны: отмена закона о повышении ежегодного лимита сверхурочных часов работы ("закон о рабском труде"), уменьшение сверхурочных часов правоохранителям, создание независимых судов и европейской прокуратуры и независимых СМИ.

По требованию протестующих полиция пропустила в здание Общественного телевидения нескольких депутатов парламента от оппозиционных партий, которые хотели зачитать это обращение в прямом эфире, но охрана телестанции заявила им, что это невозможно", - пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что акция протеста имела практически мирный характер до позднего вечера, когда после отказа депутатам в телевыступлении и призывов в толпе ворваться в помещение телевидения произошли столкновения, полиция применила раздражающий газ.

Протесты в Венгрии активизировались после того, как 12 декабря парламент принял изменения в трудовое законодательство. Закон, которые критики называют "законом о рабстве", предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

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Венгрия, Протесты, Будапешт, Дьер, Дебрецен, Сегед, Рабский закон.
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