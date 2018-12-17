Мэй о возможности второго референдума по Brexit: Это еще больше разделит страну

Новости мира: Мэй прокомментировала возможность второго референдума по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение второго референдума по выходу страны из состава ЕС нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства.

Об этом сообщает Reuters.

"Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Еще одно голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, новый референдум по Brexit поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов "реализовывать демократию".

Премьер также считает, что новое голосование "еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением".

Как писала газета The Sunday Times, высокопоставленные соратники британского премьера Терезы Мэй в Консервативной партии за ее спиной ведут подготовку второго референдума по Brexit.

The Sunday Times также узнала о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если депутаты поддержат этот вариант, хотя сам экс-премьер против референдума.

Сама Мэй публично неоднократно высказывалась против идеи второго референдума по Brexit.