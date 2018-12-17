Греческие ВВС перехватили 4 турецких истребителя

Новости мира: Все истребители были перехвачены ВВС Греции в соответствии с международными правилами.

Над греческими островами Антропофагус и Макрониси на востоке Эгейского моря пролетели четыре турецких истребителя. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

"В понедельник после обеда над небольшими островами Антропофагус и Макрониси, что на востоке Эгейского моря, пролетели четыре турецких истребителя", - говорится в сообщении.

По данным греческого Генштаба, примерно в 14 часов в воздушном пространстве Греции были идентифицированы два турецких истребителя типа F-4 и два - F-16.

Спустя примерно полчаса четыре турецких боевых самолета покинули греческое воздушное пространство.

Как сообщалось ранее, Бельгийские F-16 28 ноября поднимались в воздух для перехвата российских истребителей над Балтийским морем.