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Греческие ВВС перехватили 4 турецких истребителя

Греческие ВВС перехватили 4 турецких истребителя
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Все истребители были перехвачены ВВС Греции в соответствии с международными правилами.

Над греческими островами Антропофагус и Макрониси на востоке Эгейского моря пролетели четыре турецких истребителя. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

"В понедельник после обеда над небольшими островами Антропофагус и Макрониси, что на востоке Эгейского моря, пролетели четыре турецких истребителя", - говорится в сообщении.

По данным греческого Генштаба, примерно в 14 часов в воздушном пространстве Греции были идентифицированы два турецких истребителя типа F-4 и два - F-16.

Британские истребители впервые поднялись на перехват, с новейшими ракетами MBDA

Спустя примерно полчаса четыре турецких боевых самолета покинули греческое воздушное пространство.

Как сообщалось ранее, Бельгийские F-16 28 ноября поднимались в воздух для перехвата российских истребителей над Балтийским морем.

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Все по теме:

Греция, Турция, Истребители, Генштаб национальной обороны Греции, Турецкие истребители.
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