В чешской службе кибербезопасности назвали продукцию Huawei и ZTE опасной

Новости мира: Чешская служба кибербезопасности назвала угрозой Huawei и продукты ZTE.

Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявилo, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.

Об этом пишет Reuters.

"Китайские законы требуют, чтобы частные компании, базирующиеся в Китае, сотрудничали с разведывательными службами, поэтому их внедрение в главные государственные системы может стать угрозой", - сказал директор национального агентства Дюсен Навратил.

Системные администраторы в важнейшей информационной инфраструктуре, будь то в государственном или частном секторе, должны осуществить "адекватные меры" против угрозы, сказал Навратил.

Он добавил, что предупреждение основано на выводах агентства и союзников.

В Huawei отвергли утверждение, что продукты компании могут представлять угрозу чешской безопасности.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип заявил о том, что европейцы должны остерегаться рисков, которые представляет техника Huawei, ведь она имеет "черные двери", которые дают доступ к зашифрованным данным.

Ансип убежден, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".