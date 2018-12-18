Оппозиция Румынии зарегистрировала законопроект о вотуме недоверия правительству

Новости мира: В Румынии оппозиция хочет отправить в отставку правительство

Оппозиционные партии в парламенте Румынии зарегистрировали законопроект о вотуме недоверия правительству под руководством Виорики Дэнчилэ.

Об этом проинформировали в пресс-службе Бюро парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

"Голосование по законопроекту о вотуме недоверия правительству состоится на совместном заседании обеих палат парламента – Сената и Камеры депутатов. Пленарное заседание законодательного органа по этому вопросу пройдет в четверг, 20 декабря", - говорится в сообщении.

Под законопроектом о вотуме недоверия Кабмину, озаглавленном "Правительство Драгня-Дэнчилэ, позор для Румынии" подписались 163 депутата от оппозиционных партий – Национального союза за спасение Румынии, Партии "Народное движение", Национал-либеральной партии, а также часть независимых депутатов.

По мнению оппозиции, правительство должно быть отправлено в отставку, так как оно не выполняет взятые на себя обязательства.

Большинство румынских экспертов убеждены, что оппозиции не удастся отправить правительство в отставку, так как это может создать серьезные проблемы в связи с председательством Румынии в ЕС, которое начнется 1 января 2019 года.