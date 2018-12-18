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Миграционный пакт ООН: Чехия будет голосовать против

Миграционный пакт ООН: Чехия будет голосовать против
06:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Чехия будет голосовать против Глобального договора о миграции в ООН.

Представители Чехии на запланированном в среду заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке будут голосовать против принятия Глобального соглашения о миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Томаша Петржичека, передает УНН.

"Чешским представителям поручено голосовать в среду на ГА ООН против принятия Глобального договора о миграции", — отметил Петржичек.

Добавляется, что данное решение было принято на состоявшемся в понедельник заседании чешского правительства. На нем, по словам Петржичека, настаивал премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Напомним, США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году. Позже их примеру последовала ряд европейских стран, среди них — Австрия, Польша, Швейцария, Болгария, Венгрия, Италия. В частности, к этим страны присоединились Израиль, Австралия и Бразилия.

В Глобальном пакте прописаны 23 цели, которые ООН хотела бы достичь. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Документ обязательной юридической силы не имеет: по государствами сохраняется право определять собственную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей юрисдикции.

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Мигранты, Чехия, ООН, Томаш Петржичек.
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