Министр обороны Британии сообщил о разработке стратегии противодействия РФ

Новости мира: В ответ на современную российскую агрессию Британия также активизировала подготовку своих морских пехотинцев в Норвегии.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во вторник объявил о введении в действие стратегии по нейтрализации внешних угроз со стороны других государств, в частности РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что он разработает стратегию, которую Британия не применяла со времен "холодной войны" для борьбы с современной российской угрозой", - говорится в сообщении.

Министр обороны сказал, что он создает постоянно действующее подразделение Министерства обороны для перманентного мониторинга возможностей вражеских государств - таких, как Иран и Китай. Новое подразделение также будет оценивать способность британских военных реагировать на существующие угрозы.

Подобное подразделение существовало в Великой Британии во времена "холодной войны", однако был расформирован в связи с изменением политики СССР во время правления Михаила Горбачева.

Создание подразделения является одним из серии мероприятий, направленных на модернизацию военного потенциала государства. Уильямсон также заявил, что он улучшит готовность боевых кораблей Великобритании, подводных лодок и боевых вертолетов и активизирует наступательные кибер-операции.