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Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС

Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Мингарелли заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине ЕС выделит уже весной 2019 года.

В Брюсселе в понедельник, 17 декабря, Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС сможет выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро весной. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Также, по словам Мингарелли, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан "подчеркнул тот факт, что второй транш нашей макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро может быть выделен, начиная со следующей весны, если будет обеспечено выполнение Украиной необходимых условий".

Украина рассчитывает получить второй транш ЕС в начале 2019 года

Ранее сообщалось, что в ЕС 26 июня окончательно приняли решение об утверждении четвертой программы макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 милларда евро. Позже, первый транш Украине Еврокомиссия предоставила 11 декабря в объеме 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением к апрелю 2033.

Выделит ли ЕС второй транш зависит только от Украины, а именно от выполнения обязательств в плане реализации секторальных реформ, также и в области энергетики.

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Все по теме:

Украина-ЕС, ЕС, Брюссель, Евросоюз, Хьюг Мингарелли, Совет ассоциации Украина-ЕС, Председатель Представительства Европейского Союза в Украине.
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