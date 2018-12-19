Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС

Новости мира: Мингарелли заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине ЕС выделит уже весной 2019 года.

В Брюсселе в понедельник, 17 декабря, Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС сможет выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро весной. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Также, по словам Мингарелли, комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан "подчеркнул тот факт, что второй транш нашей макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро может быть выделен, начиная со следующей весны, если будет обеспечено выполнение Украиной необходимых условий".

Ранее сообщалось, что в ЕС 26 июня окончательно приняли решение об утверждении четвертой программы макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 милларда евро. Позже, первый транш Украине Еврокомиссия предоставила 11 декабря в объеме 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением к апрелю 2033.

Выделит ли ЕС второй транш зависит только от Украины, а именно от выполнения обязательств в плане реализации секторальных реформ, также и в области энергетики.