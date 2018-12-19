В Германии нашли 500-киллограмовую бомбу: оцеплен район Эссена

Новости мира: В немецком Эссене нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой.

Утром среды при строительных работах в Эссене была обнаружена американская авиационная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает местная полиция.

"Внимание! Обнаружена бомба в районе Эссена Рюттеншайд", - говорится в сообщении.

Обезвредить 500-килограммовый снаряд предполагается еще сегодня, 19 декабря. Саперы исходят из того, что из-за ржавчины могут быть сложности в работе.

В целях безопасности были эвакуированы постояльцы отеля Best-WesternYpsilon, спортивный центр, педагогический колледж и около 300 квартир, а также перекрыт отрезок автобана A52.

Подобные работы по обезвреживанию снарядов, оставшихся в земле со времен войны, проходят в немецких городах и проводятся по несколько раз в году.