Жилье в Лондоне будет дешеветь - впервые с 2008 года

Новости мира: Цены на жилье в Лондоне могут снизиться в 2018 и 2019 годах.

Дома в Лондоне могут подешеветь по итогам 2018 года всего лишь во второй раз за последние два десятилетия на фоне неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС, говорится в отчете аналитической компании Hometrack.

Эксперты прогнозируют снижение цен на 0,1% в текущем году и на 2% в 2019 году. Последний раз лондонская жилая недвижимость завершала год в минусе в 2008 году (падение на 13,2% в 2008 году, в разгар финансового кризиса), до этого - в 1995 году.

При этом отмечается, что, даже несмотря на снижение цен, дома в британской столице остаются недоступны для большинства жителей. Сейчас средняя цена дома превышает среднюю зарплату лондонцев в 13,3 раза против рекордных 14 раз в 2016 году, однако это по-прежнему очень значительный разрыв, говорит глава отдела исследований Hometrack Ричард Доннел.