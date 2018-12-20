Генассамблея ООН приняла всемирный миграционный пакт

Новости мира: В Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН приняли Пакт о беженцах, пять стран-участников выступили против.

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Об этом пишет DW.

Документ одобрили 152 государства. Пять стран – Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и США – выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе – Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал принятие миграционного пакта.

"Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие", – подчеркнул он.