Аэропорты Лондона временно остановлены из-за замеченных дронов

Новости мира: В Лондонском аэропорту приостановили полеты из-за замеченных на его территории дронов.

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории. Об этом администрация аэропорта заявила в Twitter.

"Из-за сообщения о двух дронах, летящих над взлетно-посадочным полем аэропорта Гатвик, мы приостановили полеты на время расследования", – говорится в сообщении.

Администрация принесла извинения пассажирам, которых затронули эти меры, а также посоветовала всем тем, кто намерен вылетать из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря, проверить статус своих рейсов.

Как отмечает издание Reuters, через пять часов после сообщения о приостановке полетов аэропорт еще не возобновил работу рейсов.