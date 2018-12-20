В Британии появилось новое граффити от уличного художника Бэнкси

Новости мира: В британском городе Порт-Талбот художник Бэнкси на одном из гаражей нарисовал новое граффити, направленное на привлечение внимания к проблемам загрязнения.

На одном из гаражей в британском городе Порт-Талбот появилось новое граффити, сделанное таинственным андерграундным художником стрит-арта Бэнкси.

На одной стороне автор изобразил мальчика, который ловит ртом снег, но если посмотреть на другую часть стены, где изображен горящий контейнер, то становится очевидно, что это пепел.

Работа создана в индустриальном районе города неподалеку от одного из крупнейших в Европе сталелитейного завода. В конце своего ролика автор поднимает камеру вверх, показывая этот завод. Таким образом художник хочет привлечь внимание к проблемам загрязнения города и негативным последствиям индустриализации в целом.

Напомним, 6 октября 2018 года на аукционе "Сотбис" в Лондоне продавалась одна из самых знаменитых картин уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". После того, как картина была куплена за почти миллион фунтов, неожиданно рама зажужжала и картину начал разрезать спрятанный внутри механизм. В последствии, автор картины сообщил, что это он привел в действие механизм. 18 октября художник опубликовал видео, где показано, как создавалась картина с секретом. В ролике демонстрируется не только процесс создания картины, но и съемки с аукциона. Кто ее делал - сам Бэнкси, или кто-то еще - не уточняется. Но эти кадры позволяют с другой стороны взглянуть, как участники торгов реагировали на то, что дорогая картина начала уничтожаться на их глазах.