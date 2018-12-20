Протест "желтых жилетов" во Франции: погибших уже девять

Новости мира: Во Франции количество погибших увеличилось до девяти во время протестов "желтых жилетов".

В результате массовых акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции количество погибших увеличилось до девяти.

Об этом заявил в четверг министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Этим утром произошла девятая смерть в Ажене (город на юго-западе Франции – ред.). Это был представитель «желтых жилетов», который принимал участие в протесте, но не соблюдал правила безопасности на дороге", – заявил французский министр.

Погибшего 60-летнего мужчину сбил грузовик.

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовые беспорядки произошли в предыдущие субботы в Париже.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочил на год повышение цен на топливо и наложил мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на €100 минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для наиболее уязвимых слоев населения.