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Президент Турции считает опасными санкции США против Ирана

Президент Турции считает опасными санкции США против Ирана
00:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Рухани поблагодарил Турцию за поддержку в вопросе американских санкций.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Ирана Рухани договорились о совместных действиях для прекращения столкновений в регионе.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции по результатам визита Рухани в Анкару.

"Существует очень много шагов, которые Турция и Иран могут сделать вместе, чтобы прекратить конфликты и установить мир в нашем регионе", - сказал Эрдоган.

Говоря о санкциях против Ирана, турецкий президент указал на ошибочность такой позиции.

«Введя ограничения в отношении Ирана, США поставили под угрозу безопасность и стабильность в регионе. Я хочу снова подчеркнуть, что Турция не поддерживает позицию Вашингтона в этом вопросе », - указал президент Турции.

Президент Рухани поблагодарил Турцию за поддержку в вопросе американских санкций. "Ни одна страна не может разрушить наши двусторонние связи с Турцией", - сказал он.

В ходе встречи стороны обсудили также сирийский вопрос.

"Сирия является для нас очень важной страной. Мы все (Турция, Иран, Россия - ред.) выступаем за уважение территориальной целостности Сирии. Мы будем продолжать работать вместе", - сказал Рухани и подтвердил, что следующая турецко-ирано-российская встреча состоится в РФ.

В ходе визита президенты Турции и Ирана сопредседательствовали на 5-ом Совете стратегического сотрудничества высокого уровня, в ходе которого подробно обсуждались все аспекты двусторонних отношений, включая торговлю, энергетику, транспорт и сферу безопасности. Позже президенты сопредседательствовали на турецко-иранском бизнес-форуме.

Как известно, 18 декабря в Женеве состоялась встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ под председательством специального посланника ООН по Сирии, на которой речь шла о создании конституционного комитета. По результатам встречи было объявлено, что стороны намерены сделать все, чтобы первая встреча конституционного комитета Сирии произошла в Женеве в начале 2019 года.

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Все по теме:

Турция, США, Иран, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган.
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