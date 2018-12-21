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Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве

Президент Венгрии одобрил изменения в трудовом законодательстве
01:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, предполагающую повышение максимально допустимого количества сверхурочных часов работы.

Президент Венгрии Янош Адер в четверг подписал реформу трудового законодательства, предполагающую повышение максимально допустимого количества сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год, сообщают западные СМИ.

"Я изучил поправки к трудовому законодательству, его пункты не противоречат конституции", - приводят СМИ слова Я.Адера.

По его словам, пункты новой реформы аналогичны трудовому законодательству других стран ЕС.

"Реформа не затрагивает законные права работающих людей. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", - отметил Я.Адер.

В ночь на понедельник в Будапеште прошла очередная акция протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

Участники акции выражали недовольство законопроектом и называли его "рабским законом".

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будут входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".

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Все по теме:

Венгрия, Европа, Политика, Трудовое законодательство, Янош Адер.
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