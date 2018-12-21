В ряде аэропортов Германии усилена безопасность из-за розыска террористов

Новости мира: Германские правоохранительные органы получили соответствующую информацию от спецслужб Марокко.

Меры безопасности усилены в ряде аэропортов на западе Германии, где стражи порядка разыскивают предполагаемых террористов, сообщает в четверг немецкая газета "Тагесшпигель" со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным издания, речь, в частности, идет об аэропортах в Штутгарте, Карлсруэ, Баден-Бадене, Фридрихсхафене и Мангейме.

Между тем, как сообщает радиостанция "Немецкая волна", полиция разыскивает четырех человек в связи с угрозой терактов.

По ее данным, германские правоохранительные органы получили соответствующую информацию от спецслужб Марокко. Согласно переданной информации, несколько террористов планируют подорвать себя в одном из аэропортов на западе Германии в рождественские праздники.

Стражам порядка известны имена подозреваемых, среди которых отец и сын из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, отмечает радиостанция.

Правоохранительные органы Германии часто получают информацию такого характера, однако в этот раз она носила конкретный характер с указанием четырех подозреваемых.