Скачать
Пятница, 21.12.2018
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель
Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет
Палата представителей США приняла временный бюджет
Усик рассказал о шахматной партии с лучшим боксером мира
Усик рассказал о шахматной партии с лучшим боксером мира
Медики рассказали об опасности вареного риса
Медики рассказали об опасности вареного риса

В ряде аэропортов Германии усилена безопасность из-за розыска террористов

В ряде аэропортов Германии усилена безопасность из-за розыска террористов
04:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Германские правоохранительные органы получили соответствующую информацию от спецслужб Марокко.

Меры безопасности усилены в ряде аэропортов на западе Германии, где стражи порядка разыскивают предполагаемых террористов, сообщает в четверг немецкая газета "Тагесшпигель" со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным издания, речь, в частности, идет об аэропортах в Штутгарте, Карлсруэ, Баден-Бадене, Фридрихсхафене и Мангейме.

Между тем, как сообщает радиостанция "Немецкая волна", полиция разыскивает четырех человек в связи с угрозой терактов.

По ее данным, германские правоохранительные органы получили соответствующую информацию от спецслужб Марокко. Согласно переданной информации, несколько террористов планируют подорвать себя в одном из аэропортов на западе Германии в рождественские праздники.

Стражам порядка известны имена подозреваемых, среди которых отец и сын из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, отмечает радиостанция.

Правоохранительные органы Германии часто получают информацию такого характера, однако в этот раз она носила конкретный характер с указанием четырех подозреваемых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Европа, Терроризм, Полиция Германии.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
05 Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Буксировка электромобиля Tesla обернулась грандиозным пожаром (Видео)
Буксировка электромобиля Tesla обернулась грандиозным пожаром (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь