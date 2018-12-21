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Аэропорт Гэтвик в Лондоне до сих пор не возобновил работу после пролета дронов

Аэропорт Гэтвик в Лондоне до сих пор не возобновил работу после пролета дронов
02:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Полиция ведет переговоры с представителями вооруженных сил о поддержке в операции по обнаружению дронов, которые стали причиной сбоев.

Лондонский аэропорт Гэтвик до сих пор не возобновил работу, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на гендиректора управляющей компании Стюарта Уингейта.

"К сожалению, аэропорт остается закрытым из-за незаконной деятельности (полетов беспилотников в районе воздушной гавани - ИФ)", - сказал он.

Ранее телеканал сообщал, что, по предварительным данным, аэропорт полностью возобновит работу к 19:00 по Киеву.

Между тем, британские СМИ отмечают, что после того, как накануне аэропорт приостановил прием и отправку рейсов из-за неопознанных беспилотников в небе над аэродромом, в аэропорту Гэтвик вылета ожидают около 110 тыс. человек.

Полиция ведет переговоры с представителями вооруженных сил о поддержке в операции по обнаружению дронов, которые стали причиной сбоев в работе этого лондонского аэропорта.

Ранее глава компании-оператора аэропорта заявлял, что злоумышленники, запускавшие дроны, сознательно сорвали работу воздушной гавани.

Аэропорт Гэтвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду (23:03 по Киеву), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (05:45 по Киеву) снова приостановил работу.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гэтвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.

По состоянию на 14:30 четверга по местному времени (16:30 по Киеву) аэропорт был вынужден отменить вылеты 246 рейсов и прилет 202 рейсов.

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Лондон, Европа, Беспилотники, Дроны, Аэропорт Гэтвик, Стюарт Уингейт.
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