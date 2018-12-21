Взрыв метана на шахте в Чехии: 5 человек погибли, есть пропавшие без вести

Новости мира: В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM, расположенной возле города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан.

Как передает местный телеканал Česká televize 24, по последним данным в результате взрыва погибли пять человек, десять человек получили ранения и еще восьмеро - пропали без вести.

По предварительной информации, все пострадавшие, скорее всего, являются гражданами Польши.

5 lidí zemřelo po důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči, někteří na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava. V podzemí dál pracují báňští záchranáři. pic.twitter.com/3OqdswcRje — ČT24 (@CT24zive) 20 декабря 2018 г.

Как сообщил журналистам представитель дирекции предприятия Иво Челеховський, взрыв метана произошел на одном из северных участков подземных тоннелей шахты. По его словам, взрывом разрушены некоторые участки, на которых проходили работы".

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) 20 декабря 2018 г.

Он также заявил, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасной концентрации метана в воздухе.

"У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершены, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло возгорание метана", - добавил Челеховський.