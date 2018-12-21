Латвия получит помощь ЕС для ликвидации последствий наводнения

Латвия вскоре получит 17.7 млн евро из Фонда солидарности ЕС, которые будут направлены на работы по восстановлению после разрушительного наводнения 2017 года.
Информация о соответствующем решении размещена на сайте Европейской Комиссии.
«Латвия получит общую сумму в 17,7 млн евро помощи из Фонда солидарности ЕС (EUSF), после утверждения предложений Еврокомиссии Европарламентом и Европейским Советом. Эти деньги будут использованы для того, чтобы помочь стране преодолеть вред, вызванный катастрофическим наводнением, которое произошло в 2017 году. В частности, эти деньги будут покрывать расходы на восстановление важных объектов инфраструктуры и зданий общественного значения, на операции по очистке местности и на укрепление дамб», - говорится в сообщении Европейской Комиссии.
С 2002 года, когда был основан Фонд солидарности ЕС, он использовался для преодоления последствий происшествий более 80 раз, включая наводнения, лесные пожары, землетрясения, ураганы и засухи. Средствами этого фонда с того времени 24 страны ЕС получили помощь на сумму более 5 миллиардов евро на проведение чрезвычайных операций и на работы по восстановлению.
Как сообщали латвийские и международные СМИ, в последней декаде августа 2017 года в Латвии в течение 32 часов выпала двухмесячная норма осадков, что вызвало разлив местных рек и масштабное наводнение. В результате в 27 краях Латвии было объявлено чрезвычайное положение, который продолжался до ноября того же года. Инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям страны стихия нанесла убытки, которые исчисляются миллионами евро.