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Операция "София" в Средиземном море будет продлена

Операция &quot;София&quot; в Средиземном море будет продлена
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Совет ЕС продлил операцию "София" в Средиземноморье, которая обеспечивает безопасность в регионе.

Совет ЕС принял в пятницу решение о продлении операции "София" до 31 марта 2019 года.

Коммюнике Совета ЕС напоминает, что основной задачей мандата операции является содействие работе Евросоюза по разрушению бизнес-модели контрабанды людей и перевозки мигрантов на юге Центрального Средиземноморья.

Операция также имеет вспомогательные задачи: обучать ливийскую береговую охрану и военно-морской флот и содействовать осуществлению эмбарго ООН на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.

Участники операции также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН проводят наблюдение и собирают информацию о незаконном экспорте нефти из Ливии.

"Таким образом, операция способствует усилиям ЕС по восстановлению стабильности и безопасности в Ливии и обеспечению безопасности на море в регионе Центрального Средиземноморья", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Операция "София" - EUNAVFOR MED Sophia - была начата 22 июня 2015 года. Она является частью комплексного подхода ЕС к решению проблемы миграции. Штаб-квартира операции находится в Риме.

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Совет ЕС, София, Средиземноморье.
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