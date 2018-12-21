Операция "София" в Средиземном море будет продлена

Новости мира: Совет ЕС продлил операцию "София" в Средиземноморье, которая обеспечивает безопасность в регионе.

Совет ЕС принял в пятницу решение о продлении операции "София" до 31 марта 2019 года.

Коммюнике Совета ЕС напоминает, что основной задачей мандата операции является содействие работе Евросоюза по разрушению бизнес-модели контрабанды людей и перевозки мигрантов на юге Центрального Средиземноморья.

Операция также имеет вспомогательные задачи: обучать ливийскую береговую охрану и военно-морской флот и содействовать осуществлению эмбарго ООН на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.

Участники операции также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН проводят наблюдение и собирают информацию о незаконном экспорте нефти из Ливии.

"Таким образом, операция способствует усилиям ЕС по восстановлению стабильности и безопасности в Ливии и обеспечению безопасности на море в регионе Центрального Средиземноморья", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Операция "София" - EUNAVFOR MED Sophia - была начата 22 июня 2015 года. Она является частью комплексного подхода ЕС к решению проблемы миграции. Штаб-квартира операции находится в Риме.