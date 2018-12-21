Россия выслала шведского дипломата

Новости мира: РФ выдворила шведского дипломата из-за отказа Стокгольма выдать визы бывшим разведчикам.

Россия выдворила журналиста и дипломата посольства Швеции в Москве Калле Книйвиля.

Об этом сообщает газета Expressen.

Информацию о выдворении Книйвиля подтвердила его жена.

Причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум лицам, которые в прошлом работали в разведке.

"Министерству иностранных дел предоставили фальшивые сведения при подаче заявки на дипломатические визы. Россия ответила тем, что попросила дипломата посольства Швеции в Москве покинуть Россию", - сообщил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон, не уточнив, идет ли речь именно о Книйвиля.

"Мы сожалеем из-за этого российского шага", - добавил он.

Перед тем как начать работать в пресс-службе посольства Калле Книйвиля работал журналистом и написал четыре книги о России, в частности "Народ Путина - молчаливое большинство россиян" о сторонниках российского президента и "Крым наш – возвращение империи" об аннексии украинского полуострова.